Coronavirus, Rezza: "Vaccino efficace anche contro la variante britannica"

«La variante del Sars Cov 2 che sta circolando in questo momento a Londra e nel sud est dell’Inghilterra presenta delle mutazioni sulla proteina di superficie del virus, la cosiddetta spike. Nonostante si ipotizzi che queste mutazioni possano aumentare la trasmissibilità del virus, non sembrano alterare né l’aggressività clinica né la risposta ai vaccini». Lo afferma in un video il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza.

Anche gli esperti dell’Unione europea ritengono che i vaccini esistenti contro il coronavirus siano efficaci contro il nuovo ceppo a rapida diffusione identificato in Gran Bretagna. Lo ha detto il ministro della salute tedesco Jens Spahn all’emittente pubblica Zdf. «Secondo tutto quello che sappiamo finora» il nuovo ceppo «non ha alcun impatto sui vaccini», che rimangono «efficaci», ha detto Spahn, citando «colloqui tra esperti presso le autorità europee».

© Riproduzione riservata