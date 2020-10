Coronavirus, nuovo record di positivi in Sicilia: 285 casi, quasi 6000 in Italia

Risalgono nuovamente i casi di coronavirus in Sicilia. In 24 ore sono stati registrati 285 nuovi positivi, 52 in più rispetto a ieri (233), e due nuovi decessi: un uomo di 82 anni a Catania e un uomo di 81 anni a Trapani.

Invece sono 387 i ricoverati con sintomi, 35 si trovano in terapia intensiva. Cresce ancora il numero dei tamponi effettuati: 7741 nelle ultime 24 ore. Quarantuno i guariti (4519 in totale). Sono 3721 in isolamento domiciliare, 4143 i positivi attuali e 8997 i casi totali registrati dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute.

Per quanto riguarda la ripartizione dei casi nelle province: 79 sono nella provincia di Palermo, 70 a Catania, 44 a Messina, 12 a Caltanissetta, 10 a Ragusa, 31 a Trapani, 12 ad Agrigento e 27 a Siracusa. Nessuno ad Enna.

Tra le novità ci saranno anche i tamponi da effettuare in ambulanza nei casi di emergenza-urgenza. Disposizione che permetterà agli operatori sanitari del primo soccorso di lavorare in un contesto di totale sicurezza.

Ancora un balzo dell’epidemia di Covid in Italia. Oggi si registrano 5.724 nuovi casi contro i 5.372 di ieri per un totale di 349.494. E si registra anche l'ennesimo record di tamponi, 133.084, circa 3.500 più di ieri. In lieve crescita anche i decessi:29 oggi contro i 28 di ieri, e sono 36.140 dall’inizio dell’epidemia. Salgono i ricoveri: 250 in più in regime ordinario (4.336 totali) e 3 in più in terapia intensiva (sono 390 in tutto). E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

© Riproduzione riservata