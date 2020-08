Coronavirus, 8 migranti positivi trasferiti a Palermo dal Cara di Caltanissetta

Migranti positivi al coronavirus in quarantena a Palermo. Sono otto gli ospiti del Cara di Pian del Lago di Caltanissetta trasportati in una struttura del capoluogo siciliano dalla Croce Rossa Italiana per proseguire la quarantena obbligatoria.

La Prefettura di Caltanissetta ha fatto sapere che risultano tutti negativi i tamponi effettuati agli operatori del centro d’accoglienza e agli uomini delle forze dell’ordine. Precauzionalmente lunedì l’Asp di Caltanissetta effettuerà un nuovo esame del tampone rinofaringeo a tutti gli ospiti del Cara.

L’Asp di Caltanissetta, lunedì 10 agosto, effettuerà, su tutti gli ospiti del centro di accoglienza, un altro tampone rinofaringeo.

© Riproduzione riservata