Coronavirus, New York Times: "Usa oltre la soglia di 5 milioni di contagi"

Gli Usa hanno superato la soglia dei cinque milioni di casi di Covid-19, secondo il database aggiornato del New York Times, confermandosi primo Paese al mondo per numero di contagi, seguito dal Brasile, con oltre tre milioni di casi, e dall’India, con due milioni.

La diffusione del virus sta crescendo in sette Stati americani, come anche a Porto Rico, a Guam e alle Isole Vergini statunitensi, mentre è in calo in altri 17.

Nella settimana passata, Louisiana, Mississippi e Florida hanno avuto il maggior numero di nuovi casi in rapporto alla popolazione. AGI

