Coronavirus, crollano i contagi e aumentano i guariti: “Mai così tanti in 24 ore”

Sono in totale 101.739 le persone finora risultate positive al coronavirus in Italia. Attualmente sono 75.528 le persone positive, con un incremento di 1648 rispetto a ieri. Domenica l’incremento era stato di 3.815, più del doppio. Sono 3.981 i malati ricoverati in terapia intensiva, 75 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.330 sono in Lombardia, con un incremento rispetto a ieri di soli due pazienti. Dei malati complessivi, 27.795 sono poi ricoverati con sintomi e 43.752 sono quelli in isolamento domiciliare.

Le persone guarite in totale sono 14.620, 1590 in più rispetto a ieri, quando l’aumento dei guariti era stato di 646. Numero che segna "il dato più alto dall'inizio dell'emergenza coronavirus" in un singolo giorno. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.

I deceduti sono 11.591, 812 in più rispetto a ieri, numero ancora in aumento dopo il calo degli ultimi tre giorni. Domenica l’aumento era stato di 756. Il numero sarà comunque confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

«Ognuno di noi deve rispettare le indicazioni delle autorità, dobbiamo seguire l’indicazione di rimanere a casa e uscire solo per lo stretto indispensabile, perché solo rispettando queste misure riusciremo a sconfiggere il virus prima possibile», ha aggiunto Borrelli commentando il dato delle oltre 6mila denunce fatte ieri dalle forze di polizia agli italiani che hanno violato i divieti. «E' un comportamento che non va tenuto - ha detto - bisogna evitare il contagio di altri persone».

