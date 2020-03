Coronavirus in Sicilia, contagi in lieve aumento: 88 i nuovi positivi, i decessi salgono a 65

Salgono lievemente rispetto a ieri i contagiati da coronavirus in Sicilia, 88 nuovi positivi rispetto ai 74 di ieri, ma la curva epidemica è rimasta pressocchè invariata. Le vittime salgono a 65, così come i guariti. L'Isola sembra dunque resistere ancora, ma da domani si apriranno, con ogni probabilità, le due settimane più dure e decisive, e da lì si capirà l'evoluzione di questa battaglia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle 17, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 13.814. Di questi sono risultati positivi 1.460 (+101 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.330 persone (+88).

Sono ricoverati 522 pazienti (+10 rispetto a ieri), di cui 71 in terapia intensiva (uguale), mentre 808 (+67) sono in isolamento domiciliare, 65 guariti (+5) e 65 deceduti (+8).

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 75 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 61 (19, 3, 4); Catania, 368 (136, 16, 23); Enna, 181 (92, 1, 10); Messina, 266 (129, 8, 15); Palermo, 216 (78, 14, 6); Ragusa, 27 (7, 3, 2); Siracusa, 66 (35, 18, 3); Trapani, 70 (26, 0, 1).

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

