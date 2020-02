Coronavirus, due bimbi rimpatriati da Wuhan con febbre: trasferiti allo Spallanzani

Sono stati trasferiti allo Spallanzani di Roma due bimbi tornati da Wuhan per alcune linee di febbre. I due erano stati portati alla Cecchignola. Per entrambi, il tampone ha dato esito negativo al test di nuovo coronavirus 2019-nCoV.

I bambini sono in buone condizioni di salute e sono assistiti da personale specializzato dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Prima buona notizia è che "tutti i test relativi ai casi sospetti per il nuovo coronavirus sono risultati negativi», compreso quello per la donna italiana inviata sabato, anche lei a puro scopo precauzionale, dalla città militare della Cecchignola. Negativi i risultati anche per una coppia inviata allo Spallanzani da un pronto soccorso di Roma.

Il bilancio complessivo per lo Spallanzani parla di 53 pazienti finora valutati presso l’accettazione e sottoposti al

test per la ricerca del nuovo coronavirus. Di questi, 36 sono risultati negativi al test sono stati dimessi, e i restanti 17

pazienti sono tuttora ricoverati. Tre sono casi confermati: la coppia di turisti cinesi attualmente in terapia intensiva e il giovane italiano proveniente Wuhan e poi portato in quarantena al sito della Cecchignola.

Degli altri 14 ricoverati allo Spallanzani, 12 sono pazienti che sono sottoposti a test per la ricerca del nuovo coronavirus e sono in attesa di risultato. I restanti due sono pazienti che, risultati negativi al test per nuovo coronavirus, rimangono comunque ricoverati per altri motivi clinici. Infine, per quanto riguarda la coppia di turisti cinesi provenienti dalla città di Wuhan, positivi al test del nuovo coronavirus, sono tuttora in terapia intensiva. Le «loro condizioni cliniche permangono stabili e con parametri emodinamici invariati. Continua il trattamento antivirale. La prognosi è tuttora riservata».

