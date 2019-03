Indagini sul matrimonio di Tony Colombo e Tina Rispoli, il cantante: "Il Comune di Napoli sapeva tutto"

«Posso confrontarmi con l’assessore Clemente e col sindaco De Magistris su tutto quello che vogliono. Ho ringraziato il Comune di Napoli per la gentile concessione alla fine del video del mio nuovo singolo. Vi pare che uno come me, abituato ad organizzare concerti, feste, etc., non fa i permessi?». Così il cantante neomelodico Tony Colombo replica alle dichiarazioni dell’amministrazione comunale sugli abusi che avrebbe commesso e sulla mancanza di autorizzazioni per le sue sfarzose nozze con la vedova del boss Gaetano Marino, celebrate il 28 Marzo al Maschio Angioino di Napoli.

«Tra l’altro - aggiunge il cantante - il sindaco De Magistris aveva manifestato l’intenzione di officiare il mio matrimonio, poi ha comunicato che in quella data avrebbe avuto altre cose da fare».

«Guarda caso - prosegue Colombo - le polemiche sui permessi per la realizzazione del flash-mob sono venute fuori il giorno del mio matrimonio. A scoppio ritardato! Io mi sono sposato il 28 marzo, il flash-mob a piazza del Plebiscito è stato realizzato il 25 marzo. Sono passati tre giorni in cui sui social e sui giornali si parlava in modo favorevole di questa mia iniziativa».

Dagli addobbi ai selfie con la famiglia, le foto del matrimonio di Tony Colombo e Tina Rispoli La sposa durante i preparativi Tony Colombo insieme alla madre I due sposi alla fine della cerimonia La carrozza bianca che ha portato Tina Rispoli al Maschio Angioino Gli scatti delle nozze stanno facendo il giro del web in queste ore Gli addobbi all’ingresso di casa di Tina Rispoli Il corteo in carrozza L’arrivo della sposa Tina Rispoli Traffico in tilt a Napoli Gli sposi all’uscita dal Maschio Angioino Tina Rispoli è la vedova del boss Gaetano Marino ucciso a Terracina il 23 agosto 2012 Lungo velo per la sposa Il bacio degli sposi all’uscita dal Maschio Angioino

«Il pregiudizio - aggiunge il cantante - è anche a monte dello spostamento della manifestazione «Cento passi per il 21 marzo» in altra sede.

«Ci tengo a puntualizzare - conclude Tony Colombo - che da tempo si sapeva che il mio matrimonio sarebbe stato officiato al Maschio Angioino. L’assessore Clemente ha dichiarato ai giornali di essere stata avvisata la sera prima. Deduco che c'è un difetto di comunicazione interna al Comune e che l’assessore non legge giornali e contenuti social che da mesi riportavano la notizia».

© Riproduzione riservata