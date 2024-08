Il Barcellona vuole anche Leao, ma il Milan dice di no

Il calciomercato estivo in Serie A sembra girare tutto intorno all’Atalanta. Il club bergamasco ha piazzato oggi l’ennesimo colpo, acquistando dal Torino il laterale azzurro Raoul Bellanova: l’esterno di 24 anni si trasferisce a Bergamo sulla base di 25 milioni, bonus inclusi.

Tutto rientrato per quel che riguarda Ademola Lookman. L’attaccante, dopo aver chiesto di non esser convocato per la prima partita con il Lecce, è tornato ad allenarsi con la squadra nerazzurra nella giornata. Il nigeriano aveva chiesto di non giocare il match in Puglia per un presunto interessamento del Paris Saint-Germain. Possibilità che, però, in queste ore sembra essere sfumata. Lookman, dunque, torna ad essere a disposizione di Gasperini e chissà che non possa già prendere parte alla sfida per la seconda giornata di campionato, domenica 25 agosto contro il Torino di Vanoli.

Leggi anche Il Barcellona a un passo da Chiesa, Sergi Roberto vola al Como

Sul fronte Napoli quella di domani (23 agosto) potrebbe essere la giornata dell’accordo con il Chelsea per Lukaku. Il direttore sportivo azzurro Manna è a Londra per cercare la quadra e garantire a Conte l’attaccante tanto richiesto. A centrocampo, invece, tutto fatto per Gilmour del Brighton. E chissà che, in caso di uscita di Osimhen (al momento tutto fermo), non si possa fare anche un tentativo per McTominay.