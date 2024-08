Il Barcellona a un passo da Chiesa, Sergi Roberto vola al Como

«Chiesa mas cerca», ovvero «Chiesa più vicino». Titola così in prima pagina il quotidiano di Barcellona «Sport», soffermandosi sui passi in avanti fatti dal club blaugrana nella trattativa con la Juventus per arrivare a Federico Chiesa. Il calciatore ha accettato di ridursi l’ingaggio pur di trasferirsi al Barça, che potrebbe chiudere l’affare con la Juve per meno di 15 milioni di euro.

Il «Mundo Deportivo», che comunque riferisce dell’interesse del Barça per l’esterno dei bianconeri, titola invece sull’addio di Gundogan, che tornerà al City a titolo gratuito.

Si scrive anche di Sergi Roberto, ex capitano dei catalani, al Como e del possibile, se non probabile, arrivo di quel Pubill, terzino destro dell’Almeria e della Spagna oro olimpico a Parigi, che era sul punto di andare all’Atalanta e che ora, per 15 milioni più altri 5 di bonus, dovrebbe prendere il posto di Joao Cancelo, tornato al City che ora starebbe per venderlo ai sauditi dell’Al Hilal.