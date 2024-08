La prima Juve di Thiago Motta dà spettacolo, spazzato via il Como

La prima Juventus di Thiago Motta non stecca e diverte contro il neo promosso Como. All’Allianz Stadium finisce 3-0 grazie alla rete all’esordio assoluto del classe 2004 Mbangula, scelto a sorpresa tra i titolari, e ai sigilli di Weah (uscito poi per infortunio) e Cambiaso. Poi anche i due pali colpiti da Vlahovic, a cui viene annullato inoltre il possibile tris per un fuorigioco di Cambiaso ravvisato dal Var. Buon esordio quindi per il tecnico ex Bologna, mentre la prima al ritorno in Serie A dei biancoblu di Cesc Fabregas è già da dimenticare. La formazione ospite parte con coraggio ed intraprendenza, tenendo tanto il possesso palla nei primi venti minuti di gioco, ma senza trovare il varco per preoccupare Di Gregorio.

I bianconeri sembrano invece studiare gli avversari, iniziando a bassi ritmi e provandoci per la prima volta soltanto al 20’: Cambiaso crossa dalla trequarti destra, Vlahovic incorna e manda a lato di pochissimo. Passano una manciata di secondi e i padroni di casa, grazie ad un’azione di ripartenza, trovano il vantaggio: Weah cambia gioco per Mbangula (la scelta a sorpresa di Motta), che dalla sinistra si accentra e dal limite indirizza un gran destro all’angolino che vale l’1-0.