L’ingresso di Dybala accende la Roma, ma è troppo tardi e col Cagliari finisce 0-0: ora la Joya è un rebus da risolvere

Niente reti e un punto a testa per l’esordio in campionato di Cagliari e Roma. Zero a zero. E uno a uno nel conto delle traverse: Dovbyk e Marin. Per il resto Roma ancora alla ricerca di gioco e soluzioni: quando Dybala entra negli ultimi venti minuti, la differenza con il resto della partita è lampante. La traversa arriva con lui in campo. E con lui giocano bene tutti, da Baldanzi a Dovbyk, quasi non pervenuto per il resto della partita. C’è ancora molto da fare, in campo e forse anche sul mercato. E soprattutto la Roma deve capire cosa fare con Dybala: dargli il biglietto per partire, per quel poco che si è visto oggi, sembra un azzardo.

Bene il Cagliari, che ha già la grinta e il coraggio di Nicola. È una squadra nata per correre e per pressare alto. Costruita anche per evidenziare i problemi degli altri. Ad esempio di una Roma con il solito gap in costruzione: c’è Cristante a impostare, ma è troppo solo per fare gioco. Manca Paredes in mezzo e si vede. Pellegrini è troppo lontano, ancora non in forma: non ha mai un pallone pulito da giocare. Le Fee si presenta bene, ma poi sparisce. E allora palla ai lati? Zalewski pasticcia molto, ma due palle in mezzo non sono male. Soulè dall’altra ondeggia, fa un po’ paura. Ma non sfonda. Dovbyk forse meriterebbe una spalla, ma Dybala e Abraham partono in panchina. Forse merito anche del Cagliari che lascia poco spazio e tempo alle riflessioni e alle giocate degli ospiti. Le catene laterali sono attente e provano anche a osare, soprattutto quella destra. Per il resto i tre rossoblù in mediana sono più dinamici dei dirimpettai anche se poi lo scontro, guardando i fatti, è praticamente pari.