Tonfo del Napoli di Conte alla prima uscita, tre reti dal Verona

Tonfo del Napoli alla prima di campionato, al Bentegodi. La squadra di Conte naufraga, subendo tre reti nella ripresa da un Verona generoso, capace di firmare il successo con i due attaccanti arrivati in estate, il capoverdiano Livramento, pescato dalla B olandese, e il colombiano Mosquera, altre due scommesse gialloblù. Per il Napoli è un campanello d’allarme, perché senza alcuni grandi protagonisti la squadra è poca cosa, si scioglie malamente al cospetto dell’Hellas.

Primo tempo in cui è il caldo a farla da protagonista. Al Bentegodi regna l’afa: ne fa le spese in particolare il georgiano Kvaratskhelia, che in occasione della palla gol più clamorosa della frazione chiede il cambio per un giramento di testa, anche se in precedenza aveva accusato un problema muscolare.

È l’emozione più forte di 45 minuti certamente non memorabili. Il Napoli fa la partita, il Verona lo attende e prova a ripartire, ma entrambe le formazioni stentano nel loro intento. I partenopei non riescono a dare ritmo alla loro manovra ma, soprattutto, peccano di precisione tecnica. Di contro la fase offensiva degli scaligeri è impalpabile. Certo, Livramento e Tengstedt non sono fulmini di guerra, ma mai i centrocampisti gialloblù accompagnano le giocate d’attacco.