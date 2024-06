Rivoluzione azzurra, il ct va avanti: «Adesso bisogna cercare i giovani»

Un’Italia da svecchiare e rilanciare per non rischiare si saltare il terzo Mondiale consecutivo, dopo la grande amarezza d’esser usciti prima del tempo da un Europeo giocato da campioni in carica. Il progetto di Luciano Spalletti (nella foto al suo rientro a Malpensa) va avanti nonostante le critiche su una Nazionale che non ha saputo mai entusiasmare facendosi dominare prima dalla Spagna ai gironi e poi dalla Svizzera, una volta cenerentola e ora bestia nera per gli azzurri. A meno di 24 ore dalla disastrosa uscita da Euro 2024 il commissario tecnico ha incassato la fiducia del presidente federale Gravina e in conferenza stampa ha riavvolto il nastro e analizzato tutto quello che non è andato: «Sono quello che ha più responsabilità di tutti. Sono stato sempre attento nella mia vita a guardare quello da fare successivamente. Indietro non ci posso tornare, chiaro che da quello che si è visto qualcosa l’ho sbagliata. Ho tentato di ringiovanire un po’ la squadra, siccome rimango qui questo in futuro sarà fatto ancora di più. Non abbiamo visto il miglior Spalletti in questi 10 mesi se no non sarei qui a fare certi discorsi oggi. Leggo che mi hanno attribuito d’aver alzato troppo i toni e uso di miti da seguire. Ma io ho degli esempi da seguire. Ci sono ancora molte cose da far vedere».