Il disastro azzurro: processo al sistema calcio, l'Italia affronta l'anno zero

La tempesta perfetta. L’Italia che saluta nel peggiore dei modi Euro 2024 è all’anno zero. Due edizioni dei Mondiali senza gli azzurri, la Champions che non entra nella bacheca di un club italiano da 14 anni, i giovani che non giocano in Serie A, le riforme sempre promesse e mai arrivate, gli stadi mai rinnovati fanno di questo il punto più basso del sistema calcio in Italia. Inevitabile il processo, non fosse altro che per individuare la cause e ripartire.

«Spalletti ha la nostra fiducia e non ha senso interrompere un progetto pluriennale. Quanto a me non scappo davanti ai problemi: non è la politica a poter chiedere le dimissioni, ci sarà un’assemblea elettiva», è stata la risposta di Gabriele Gravina, presidente della Figc, a quanti sono convinti che - al netto del diverso peso di responsabilità della coppia - le dimissioni di due permetterebbero di ripartire

Ma non è rinviabile, ammettono gli stessi protagonisti della disfatta, una riflessione sul calcio italiano che non c’è più, sulla perdita di interesse dello sport più amato e seguito, sull’incapacità di rinnovarsi e di competere ad alto livello come vuole la sua storia felice.