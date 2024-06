Povera Italia, debole e assente: peggio delle Nazionali degli anni Cinquanta e Sessanta

Il calcio? Era da un pezzo che mettevano il naso fuori, io li seguivo, i rossocrociati, anche perché conferivano storia e cultura alla mia passione per il calcio italiano, il Catenaccio, inventato dall’austriaco Rappan proprio in Svizzera. E copiato da Viani, da Rocco, predicato da Brera. E arrivavano in Italia i primi giocatori e allenatori, finché l’altro giorno mi son divertito (era finzione) a minacciare i miei connazionali: «Attenti ai Bolognesi! Freuler, Aebischer, Ndoye». E molti mi rispondevano: «Sì, anche a Embolo, ah ah!!!». Non ridono più. Gol di Freuler al '37, Donnarumma comincia a perdere la Santità. Gol di Vargas al 46', assist di Aebischer (con quel nome toscaneggiante evocato da Spalletti coi bischeri). Povera Italia. Povero Spalletti. Non ho voluto far gradassate prima della partenza della spedizione accompagnata da un’orgia di spallettismo, critici predicanti le sue virtù, le sue intuizioni, la sua pissicologia. Ho solo detto, fischiettando, ah il mio caro Orsolini lasciato a casa, ma certo, con quello Scamacca lì, con quel Chiesa. E ho aggiunto, con un tantino di veleno: ma perché Fagioli, non dico di lasciarlo a casa per le scommesse, non voglio un altro Paolorossi, ma cosa ci fa uno che da mesi è senza palla? Scusi Spalletti, perché non porta in Germania Francesco Camarda, milanista, sedici anni, un bel faccino da killer dell’area, europeo con l’Under 17? Perché? Perché?