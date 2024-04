Serie B, vola il Venezia: battuta anche la Cremonese

Il Venezia non si ferma più, batte in rimonta la Cremonese e guarda con occhi bene aperti la serie A. Ai grigiorossi non è bastato il gol di Vazquez (sopra, nella foto di Tullio Puglia, in un contrasto con Segre nella partita contro il Palermo al Barbera), che al 23' ha messo in rete, approfittando di un’incertezza di Tessmann e Idzes, per portare a casa punti preziosi.

Nella ripresa Gytkjaer ha pareggiato su assist di Pohjanpalo, con Saro incerto nell’occasione. Il portiere grigiorosso ha poi blindato la sua porta fino al 31', quando una splendida azione di prima dei veneti ha portato al taglio vincente di Bjarkason. Poi l'assalto infruttuoso dei grigiorossi (doppio miracolo di Joronen su Ciofani al 95') fino al triplice fischio.