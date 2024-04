Serie B, il Pisa recupera due gol di svantaggio: pari con il Catanzaro all'Arena Garibaldi

Il Pisa recupera due gol di svantaggio e pareggia per 2-2 con il Catanzaro, all'Arena Garibaldi, in una delle due partite d'anticipo del campionato di Serie B.

Il Catanzaro passa in vantaggio grazie a un gol lampo dopo 30 secondi dal fischio d’inizio: corner dalla sinistra di Vandeputte e tiro al volo di Pontisso, che segna il suo primo gol in campionato. Il Pisa reagisce con il piglio giusto e crea tante occasioni, colpendo una traversa all’inizio del secondo tempo con Bonfanti, poi Marin spreca una grande occasione, calciando su Fulignati. Dopo tante occasioni dei padroni di casa, il Catanzaro raddoppia in contropiede con Ambrosino, servito da Vandeputte. Il Pisa torna in corsa con il nuovo entrato Moreo, terza rete in campionato, che segna di testa su corner di Beruatto. Al 37' pareggia Marin con un tiro deviato che inganna Fulignati (nella foto).