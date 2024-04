Il Parma vede la Serie A e manda il Lecco in C

Il primo verdetto della Serie B è arrivato. Dopo una sola stagione tra i cadetti il Lecco retrocede in Serie C con tre giornate di anticipo. A condannare i lombardi è stata la sconfitta per 4-0 rimediata al Tardini contro il Parma. A nulla sono serviti i numerosi cambi di guida tecnica nel corso della stagione operati dal presidente Di Nunno. Sulla panchina dei blucelesti si sono alternati Foschi, Bonazzoli, Aglietti e Malgrati. Dopo un avvio di campionato particolare, essendo partiti in ritardo, la squadra sembrava aver trovato un buon ritmo e andamento, ma terminato l’anno i risultati sono precipitati e nel 2024 è arrivata una sola vittoria - due settimana fa contro la Reggiana - e tre pareggi. Per il resto undici ko, di cui sei consecutivi. Il Lecco aveva conquistato la Serie B un anno fa attraverso la vittoria nel play-off di Serie C.

Torna alla vittoria il Modena che batte 1-0 il Südtirol. Il gol vittoria al 22’ della ripresa di Zaro. Finisce senza reti Brescia-Spezia, mentre l’Ascoli sbanca il Liberati per 1-0 e torna prepotentemente in corsa per la salvezza. La Ternana, dopo tre risultati utili consecutivi perde e torna in zona play-out. Al 90’ il gol vittoria dei marchigiani. Bellusci calcia, Botteghin ci mette la testa e regala la vittoria all’Ascoli.