Venezia-Bari, scontri tra gruppi di ultras e polizia: feriti tre agenti, solidarietà dal ministro Piantedosi

Alcuni scontri tra gruppi di ultras e polizia si sono verificati oggi all’esterno dello stadio Penzo prima del match di serie B tra Venezia e Bari. Le forze dell’ordine sono intervenute per evitare che le due fazioni di facinorosi entrassero in contatto. Tre poliziotti, si apprende dalla questura di Venezia, hanno riportato ferite non gravi, e sono stati medicati sul posto.

Sull’episodio è intervenuto anche il sindacato di polizia Fsp, secondo il quale gli agenti, ancora una volta, «hanno dovuto subire un’aggressione gravissima da criminali, che hanno usato bombe carta e colltelli». Fsp Polizia ha chiesto inoltre misure più severe, proponendo che nelle partite in cui avvengono incidenti «le curve siano chiuse per tre turni».

«Esprimo la piu ferma condanna per quanto accaduto e la mia solidarietà agli operatori di polizia rimasti feriti mentre erano impegnati in servizi di ordine pubblico per l’incontro di calcio Venezia-Bari», ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. «Gravi episodi come quello di oggi a Venezia sono inaccettabili - ha aggiunto - perché le partite non possono essere occasione per violenze e disordini. Questo non può e non deve essere il nostro calcio e le forze di polizia non possono continuare ad essere vittime di vili aggressioni da parte di soggetti che nulla hanno a che fare con il tifo».