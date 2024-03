Il Parma completa la rimonta all'ultimo respiro: battuto 2-1 il Brescia

Vittoria in rimonta per il Parma, che batte all’ultimo respiro il Brescia e sale momentaneamente a più nove sulla Cremonese avvicinandosi sempre di più alla promozione diretta. Al 17’ gli ospiti passano in vantaggio: conclusione rimpallata di Galazzi, Jallow (nella foto in una gara dell'anno scorso, contro il Cagliari) si inserisce dalle retrovie e insacca da pochi passi. I crociati potrebbero riequilibrare i conti poco prima dell’intervallo su calcio di rigore (dopo la segnalazione del Var per il contatto in area tra Bertagnoli e Mihaila) ma dagli undici metri Benedyczak, al primo errore in stagione, si lascia ipnotizzare da Avella. In avvio di ripresa Bertagnoli sbaglia l’apertura per Papetti, anticipato da Man, che firma il pareggio e l’undicesimo gol in campionato. Nel finale espulso il neoentrato Huard per doppia ammonizione e sugli sviluppi dell’azione Osorio trova al centro capitan Delprato, che di testa completa il ribaltone facendo esplodere il Tardini. Finale a nervi tesi e rissa sfiorata.