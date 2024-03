La Cremonese fa suo il big-match col Como e si stacca al secondo posto

La formazione di Roberts resta in dieci al 13’ a causa di un bruttissimo intervento di Strefezza sul ginocchio di Vazquez, con Camplone che richiamato al Var estrae il rosso. Il vantaggio dei grigiorossi arriva al 43’: palla in area, Coda interviene prima di Odenthal, ma la sfera si alza e il difensore la schiaffeggia con la mano. Per il direttore di gara è penalty, che Coda (nella foto) trasforma. Nella ripresa, al 22’ il pari del Como con Da Cunha si calcio di punizione. A due minuti dalla fine, però, arriva la rete del successo per la Cremonese: Vazquez allarga in area per Zanimacchia, che scarica il destro nell’angolino.

La Cremonese vince lo scontro diretto con il Como e vola in classifica, consolidando il suo secondo posto. Dopo il successo a Modena, la squadra di Stroppa batte allo Zini i lariani, costretti a giocare in inferiorità numerica per ottanta minuti.

Al Ceravolo si arresta la serie positiva del Catanzaro, sconfitto di misura per 1-0 da una Reggiana solida e cinica, alla quale basta un autogol di Fulignati, sfortunato su una conclusione di Girma. Pari senza reti tra Cosenza e Cittadella. I veneti interrompono la striscia di otto ko consecutivi. I silani deludono ancora una volta ed escono tra i fischi del pubblico.

La seconda vittoria di fila in trasferta rilancia in chiave salvezza la Feralpisalò, che passa al 91’ con merito a Modena, acuendo la crisi nera della squadra di Bianco, una vittoria in 14 gare, uscita fra i fischi dei suoi tifosi. Vantaggio dei canarini con Abiuso, poi il ribaltone dei lombardi con Di Molfetta e un rigore di Butic. Sempre dagli undici metri il pari di padroni di casa con Palumbo, ma al 91’ altro rigore per la Feralpi, La Mantia non sbaglia.

Con un gol di Moreo nel finale il Pisa piega per 1-0 la Ternana e si porta in zona playoff per la prima volta nella stagione. Infine, con una doppietta di Verde lo Spezia conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza, piegando 2-1 il Südtirol, a cui non basta il solito Casiraghi (rigore).