La delusione di Nico Gonzalez dopo aver fallito il calcio di rigore Jack Bonaventura ha segnato il gol della vittoria Luis Alberto aveva illuso la Lazio Primo gol in A per Michael Kayode La Fiorentina ribalta la Lazio e la scavalca in classifica

Una bella Fiorentina domina la Lazio ma è costretta a ribaltarla per aggiudicarsi il ‘monday night’ della 26 giornata di Serie A. Al Franchi finisce 2-1 grazie alle reti nella ripresa di Kayode e Bonaventura dopo il vantaggio di Luis Alberto a fine primo tempo. Tantissime le occasioni create dai viola, che colpiscono quattro pali e sbagliano anche un calcio di rigore con Nico Gonzalez, tornando però alla vittoria dopo un pareggio ed una sconfitta. Con questo successo la squadra di Italiano sale al settimo posto a 41 punti, scavalcando proprio gli uomini di Sarri che rimediano il terzo ko nelle ultime cinque gare di campionato, restando a quota 40. La prima frazione di gioco è quasi tutta esclusivamente di marca viola: i padroni di casa attaccano con più convinzione sin dalle prime battute, creando almeno tre occasioni nitide per il vantaggio. Le prime due arrivano all’interno della stessa azione al 18’, con Nico Gonzalez che apre il piattone trovando la parata di Provedel e il palo, mentre sulla ribattuta Romagnoli compie un autentico miracolo sul tiro di Bonaventura; al 24’ invece è ancora un palo a dire di no ai toscani, stavolta dopo un colpo di testa di Belotti su corner di Biraghi. Il conto dei legni della Fiorentina continua a salire al 41’, quando da un altro corner di Biraghi una leggera spizzata di Nico Gonzalez s’infrange sul palo alla sinistra di Provedel.

La Lazio soffre tantissimo, non riesce praticamente a costruire nulla, ma proprio al 45’ i biancocelesti colpiscono al primo affondo: Guendouzi premia l’inserimento di Luis Alberto, lo spagnolo controlla e con un destro preciso batte Terracciano per l’1-0 ospite. Nonostante il colpo basso subito, nella ripresa la squadra di Italiano torna a premere sull’acceleratore e, dopo un altro paio di pericoli creati, trova il pareggio al 61’: Belotti guadagna il fondo dalla sinistra, propone un cross al centro che arriva a Kayode, il cui destro di prima intenzione dà un bacio alla traversa e termina dentro per l’1-1. La Fiorentina prende morale e al 66’ Belotti si guadagna il rigore del possibile raddoppio (fallo di Casale), ma Nico Gonzalez colpisce incredibilmente il quarto palo dei viola. Passano però pochi istanti e i toscani riescono comunque a ribaltare il risultato con il tap-in di Bonaventura, bravo ad approfittare di una respinta di Provedel sul tiro da fuori di Beltran. Nell’ultima parte di gara non succede molto altro, i biancocelesti abbozzano una timida reazione per cercare di evitare quantomeno il ko, ma gli ultimi tentativi non vanno a buon fine.