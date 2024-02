Inter senza pause, 4-0 al Lecce nel segno di Lautaro

L’Inter non si ferma più. Prosegue inesorabile la corsa verso il tricolore e la seconda stella, macina gioco e reti (63 in campionato), raggiunge la decima vittoria consecutiva nel 2024, la settima in A, tocca quota 66 in campionato, e sfodera un’altra prestazione dominante. Passa 4-0 a Lecce nel segno del suo uomo simbolo, Lautaro Martinez, autore di una doppietta che lo porta a 22 centri stagionali e a 101 totali in Serie A. Il Lecce prova nel primo tempo a frenare gli ardori degli ospiti, in rete con Martinez al 15’, ma l’avvio di ripresa dei nerazzurri è strepitoso e così arriva un poker che testimonia la forza del complesso guidato da Simone Inzaghi. E nel recupero di mercoledì contro l’Atalanta c’è la possibilità di allungare ancora e andare a +12 sulla Juventus.

In casa giallorossa, D’Aversa preferisce Piccoli al centro del tridente offensivo, affiancato da Almqvist e Sansone. Nel pacchetto arretrato, stante le squalifiche di Pongracic e Dorgu, gioca Touba al centro della difesa con Baschirotto. Sul fronte opposto confermato l’ampio turnover, con Sanchez come partner d’attacco di Lautaro Martinez. Non al top della forma Calhanoglu ecco Asllani, a sinistra il solito Dimarco, con Carlos Augusto che gioca sulla linea. Tra i pali esordio in campionato per Audero.