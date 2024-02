Sassuolo in crisi, l'Empoli vince 3-2 la sfida salvezza

Sono tre punti pesantissimi quelli conquistati dall’Empoli sul campo del Sassuolo in uno scontro salvezza dalla posta in palio di grande valore. Ha deciso al 94’ un colpo di testa di Bastoni, entrato da poco in campo. Prosegue così ad alta velocità il cammino dei toscani, imbattuti (12 punti in sei gare) da quando è arrivato il tecnico Nicola e ora a +5 dal Sassuolo, terzultimo a quota 20 alla pari del Verona. È crisi nera per la squadra di Dionisi: una vittoria appena nelle ultime 12 partite, un punto conquistato nelle ultime sei. Un Sassuolo in caduta libera, con il tecnico sempre più a rischio, anche se mercoledì c’è il recupero in casa con il Napoli e domenica prossima la trasferta di Verona. Sassuolo sempre costretto ad inseguire. Vantaggio Empoli nel primo tempo con Luperto. Nella ripresa pareggio di Pinamonti su rigore, sempre dal dischetto il nuovo vantaggio toscano con Niang, e successivo pareggio di Ferrari. Sui titoli di coda la rete decisiva di Bastoni.

All’inizio, con Berardi ancora fuori, Dionisi perde all’ultimo anche Viti e in difesa deve impiegare Tressoldi al fianco di Ferrari. Torna Boloca, Volpato a destra nel ruolo di Berardi. Empoli senza lo squalificato Gyasi. Il Sassuolo prova a partire meglio, ma a parte una conclusione fuori misura di Laurientè, è l’Empoli a spaventare i padroni di casa. Dopo la punizione di Marin respinta da Consigli, primo giallo della gara a Boloca (era diffidato). Il gol all’11’: calcio di punizione sulla destra di Marin, palla in mezzo dove svetta Luperto che di testa non ha difficoltà ad insaccare. Nel colpire di testa il capitano empolese sbatte sul palo ma senza gravi conseguenze. La reazione del Sassuolo è tutta sulla punizione di Laurienté che calcia sul fondo. È fortunata la squadra di Dionisi al 23’ quando viene annullato un gol all’Empoli. Nuovo cross dalla destra di Cancellieri, la palla va a sbattere sul palo. Nel tentativo di liberare l’area, Pedersen manda il pallone sul braccio di Maleh che poi segna. Il check del Var conferma la decisione dell’arbitro di annullare la rete. Non succede più nulla fino al 7’ della ripresa con il contatto in area tra Ismajli e Tressoldi. Il Var corregge la decisione di Aureliano, l’arbitro va a visionare a video l’azione e concede la massima punizione al Sassuolo. Va Pinamonti, rasoterra quasi centrale, Caprile intuisce in ritardo.