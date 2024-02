Esonerato Dionisi, il Sassuolo per ora va a Bigica: candidati Ballardini, Semplici e Grosso

La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica, che dovrebbe andare in panchina mercoledì col Napoli. Si stanno valutando anche altri nomi, come Davide Ballardini, Leonardo Semplici e Fabio Grosso.

La sconfitta nel recupero con l’Empoli in casa, sfida diretta per la salvezza è stata decisiva: Alessio Dionisi non è più l’allenatore del Sassuolo. Nel tardo pomeriggio l’annuncio ufficiale dell’esonero da parte del club, anche se la notizia era iniziata a circolare già ieri sera, 24 febbraio, poche ore dopo la partita. La società neroverde «ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro».

Sembrano lontani i quattro giorni di settembre, quando il Sassuolo, in rapida successione, prima superò in casa la Juve 4-2 e poi l’Inter (2-1 a San Siro) nell’unica sconfitta patita in campionato dai nerazzurri di Inzaghi. Una stagione stregata per Dionisi (15 sconfitte, 5 vittorie, 5 pareggi), causata anche dalle tante assenze per infortunio del giocatore più importante del Sassuolo, quel Domenico Berardi impiegato solo 16 volte (con 9 reti) su 25 gare. Berardi dovrebbe rientrare a marzo e quindi non dovrebbe esserci nei prossimi due impegni, mercoledì al Mapei nel recupero con il Napoli e domenica prossima a Verona.

Dionisi, sotto contratto fino al 2025 (accordo siglato nel giugno 2023), era già stato informato dall’ad Giovanni Carnevali nella serata di ieri della decisione di esonerarlo. Quarantaquattro anni il prossimo primo aprile, era arrivato nel Sassuolo nell’estate del 2021 per sostituire De Zerbi, dopo aver portato nel campionato 20/21 in serie A proprio l’Empoli, la squadra contro la quale ha chiuso la sua parentesi in Emilia. Da debuttante in Serie A, nel 21-22 aveva chiuso all’11/o posto, l’anno dopo al 13/o, centrando sempre la salvezza senza particolare affanno.