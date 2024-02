Il Genoa ritrova i tre punti, l'Udinese stesa in 5 minuti

Il Genoa torna a vincere dopo tre gare in cui aveva raccolto due punti battendo con merito l’Udinese di Cioffi che resiste poco più di 25’ nel primo tempo colpendo anche una traversa con Lucca. Una rovesciata di Retegui e un colpo di testa di Bani chiudono di fatto la gara nel giro di cinque minuti già nel primo tempo e l’espulsione di Kristensen ad inizio ripresa è il colpo finale per la squadra ospite che deve continuare a guardarsi le spalle mentre i rossoblù puntano decisamente alla parte sinistra della classifica.

Gilardino conferma l’11 che ha pareggiato a Napoli, con Messias mezzala mentre Cioffi risponde con Thauvin alle spalle di Lucca. Gara dai ritmi molto alti sin dal fischio di inizio con Giannetti ammonito dopo appena un minuto per un fallo su Retegui.

I rossoblù partono forte ma l’Udinese risponde colpo su colpo e anzi le prime occasioni sono proprio dei friulani con Walace dal limite, blocca Martinez e con Lucca che di testa colpisce la traversa su cross in area. Il Genoa però prende campo minuto dopo minuto e al 26’ solo Okoye con un grande riflesso evita il gol su conclusione di Vasquez. Due minuti dopo ci prova Messias su punizione, decisiva la deviazione della barriera. Poi sugli sviluppi di un corner di Martin, Vasquez colpisce il palo, il quattordicesimo da inizio stagione per la squadra di Gilardino.

Il vantaggio per il Genoa è nell’aria e arriva al 35’ con una spettacolare rovesciata di Retegui bravo a raccogliere una deviazione di Giannetti in area. L’Udinese non reagisce e subisce ancora. Gudmundsson lavora un ottimo pallone in area da sinistra e piazza il cross perfetto per Bani che di testa batte Okoye (40’) per il raddoppio con cui le due squadre vanno negli spogliatoi.

Un solo cambio nell’intervallo ed è dell’Udinese con Cioffi che inserisce Ebosele per Ehizibue. Ma l’avvio di ripresa è tutto di marca rossoblù con Messias letteralmente scatenato. Dopo nemmeno un minuto sfiora il gol con un diagonale sul palo più lontano dopo una volata in solitario. Tre minuti dopo Kristensen deve usare le maniere forti per fermarlo al vertice dell’area. Secondo giallo e ospiti in dieci per tutto il secondo tempo.