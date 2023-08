Rabiot fa tris e la Juve vince facile contro l'Udinese

La Juventus sorride nell’esordio stagionale in Serie A, imponendosi senza troppi problemi in casa dell’Udinese. Alla Dacia Arena finisce 3-0 per gli uomini di Allegri, grazie ai sigilli di Chiesa, Vlahovic e Rabiot arrivati tutti nella prima frazione di gioco. Agli ospiti bastano meno di due minuti per indirizzare subito la gara sui binari giusti, grazie ad un destro da fuori di Chiesa su assist di Vlahovic, deviato appena da un difensore friulano e imprendibile per Silvestri. Al 20' arriva anche il raddoppio della squadra di Allegri, stavolta con un calcio di rigore trasformato da Vlahovic dopo un tocco di mano in area di Ebosele su iniziativa di Alex Sandro.

I padroni di casa provano a scuotersi con un tentativo di Walace che termina alto, poi ci prova anche Thauvin chiamando Szczesny alla risposta in corner. Proprio nel recupero prima dell’intervallo, però, la Juve cala il tris chiudendo con largo anticipo i conti: Cambiaso crossa da sinistra, Silvestri esce a vuoto e Rabiot da due passi mette dentro il 3-0. Nella ripresa l’Udinese prova a cambiare ritmo facendosi vedere con più insistenza a ridosso dell’area ospite, ma provandoci principalmente con conclusioni da fuori velenose per Szczesny. La chance più grande per provare a riaprire il match la squadra di Sottil la crea al 67', quando Lovric s'inserisce tra le linee su lancio di Samardzic, sbagliando però il colpo di testa in corsa a pochi passi dalla porta. Nel finale di gara la Juve troverebbe anche il poker ancora con Vlahovic, ma una precedente posizione di fuorigioco di Iling rende vana la possibile doppietta dell’attaccante serbo. Poco più tardi invece si fa ancora vedere l’Udinese, trovando due buone parate di Szczesny prima su Perez e poi su Lucca, con il polacco che difende così il 3-0 firmando anche il primo 'clean sheet' stagionale.

Tabellino

UDINESE (3-5-2): Silvestri 5; Perez 5.5, Bijol 5, Kabasele 6; Ebosele 5.5 (12' st Ferreira 6), Zarraga 5 (1' st Samardzic 6), Walace 5.5, Lovric 5.5, Kamara 5 (1' st Zemura 5.5); Thauvin 6.5 (21' st Success 6), Beto 6 (30' st Lucca 6). In panchina: Piana, Malusà, Guessand, Quina, Abankwah, Aké, Semedo, Camara, Pejicic, Nwachukwu. Allenatore: Sottil 5.5

. JUENTUS (3-5-2): Szczesny 6; Danilo 6, Bremer 6, Alex Sandro 6; Weah 6 (1' st McKennie 6), Miretti 6 (1' st Fagioli 6), Locatelli 6, Rabiot 7, Cambiaso 6.5 (25' st Iling Junior 6); Vlahovic 7 (40' st Yildiz sv), Chiesa 7 (32' st Milik 6). In panchina: Pinsoglio, Perin, Gatti, Pogba, Kostic, Huijsen, Rugani, Soulè, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Allegri 6.5.

ARBITRO: Rapuano di Rimini 6.

RETI: 2' pt Chiesa, 20' pt Vlahovic (rig.), 49' pt Rabiot. NOTE: cielo sereno, campo in perfette condizioni. Ammoniti: Alex Sandro, Kabasele, Danilo, Locatelli. Angoli: 7-3. Recupero: 5'; 5'.