La Roma pareggia in casa contro la Salernitana

La Roma apre il suo campionato pareggiando 2-2 in casa contro la Salernitana in un match deciso dalle doppiette di Belotti e Candreva. Alla prima stagionale Pellegrini e Dybala sono squalificati e anche Mourinho deve scontare lo stop del giudice sportivo. A 18 anni di distanza dall’ultima volta, c'è Bruno Conti sulla panchina giallorossa in un Olimpico commosso nel ricordo di Carlo Mazzone. Pronti, via e dopo 9' Belotti trova il gol, ma a prolungare il digiuno in campionato dell’attaccante ex Torino è il Var che segnala un fuorigioco millimetrico. Il centravanti giallorosso però appare brillante e determinato. Due ingredienti che lo portano al 17' a realizzare quella rete in campionato che gli mancava da 476 giorni: Llorente scodella una palla sulla trequarti, Belotti vince il duello con Fazio e arpiona col destro, poi salta Gyomber e trafigge Ochoa. Al 33' chance per il 2-0: su calcio d’angolo il portiere granata respinge su un colpo di testa di Smalling e Mancini col ginocchio mette alto.

Al 36' la Salernitana colpisce. Candreva trova un varco sulla sinistra, salta Smalling e scarica un missile sotto la traversa. Lo show di Candreva non è finito. Al 49' aggancia sulla destra, rientra sul mancino e lascia partire un tiro che sorprende Rui Patricio. Al 62' scatta l’ora di Zalewski e Karsdorp, ma soprattutto dei nuovi acquisti, Paredes e Renato Sanches. È il portoghese ad ispirare El Shaarawy che al 78' colpisce l’incrocio dei pali. La rete del pari è rinviata all’82': su calcio d’angolo, Belotti svetta tra Botheim e Gyomber e firma il gol del 2-2, candidandosi prepotentemente come centravanti titolare in attesa di novità sul mercato. Nel finale c'è spazio anche per il baby Pagano (al posto di un applauditissimo Aouar), ma il risultato non cambia più. Un punto per Mourinho e Paulo Sousa all’esordio stagionale.

Tabellino

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 5, Smalling 5 (20' st Paredes 6.5), Llorente 6; Kristensen 4.5 (20' st Karsdorp 6.5), Bove 5.5 (20' st Renato Sanches 6), Cristante 5.5, Aouar 7 (47' st Pagano sv), Spinazzola 5 (20' st Zalewski 6); El Shaarawy 6, Belotti 7.5. In panchina: Boer, Svilar, Ndicka, Celik, Pisilli, Solbakken, Alessio. Allenatore: Mourinho (squalificato, in panchina Bruno Conti) 6.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa 6; Lovato 6.5, Fazio 6, Gyomber 5; Mazzocchi 6.5 (21' st Dia 6), Maggiore 6 (33' st Legowski sv), L. Coulibaly 7.5, Bradaric 6.5; Candreva 8, Kastanos 6 (33' st Sambia 6); Botheim 6 (43' st M. Coulibaly sv). In panchina: Fiorillo, Costil, Elia, Motoc, Sfait, Iervolino. Allenatore: Paulo Sousa 6.

ARBITRO: Feliciani di Teramo 6.5.

RETI: 17' pt Belotti, 36' pt Candreva, 4' st Candreva, 37' st Belotti.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Gyomber, Maggiore, Kastanos, Fazio. Angoli: 8-1. Recupero: 2', 6'.