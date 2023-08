L'Atalanta inizia con una vittoria-2-0 al Sassuolo

Il campionato dell’Atalanta inizia con una vittoria. I nerazzurri si impongono 2-0 contro il Sassuolo: a decidere il match Nadir Zortea e Charles De Ketelaere. Il belga ci ha messo 38 minuti per rinascere e cancellare l’annus horribilis con la maglia del Milan con un gol che ha permesso agli orobici di strappare i primi tre punti della stagione. Gasperini si è affidato alle certezze mandando in campo soltanto uno dei nuovi arrivati, Sead Kolasinac: il tecnico ha ignorato le voci di mercato schierando Duvan Zapata con Pasalic e Lookman a supporto. Dionisi ha invece fatto a meno di Domenico Berardi - coinvolto nelle voci di mercato anche se l’ad Carnevali ha confermato che rimarrà in neroverde -, nel 4-2-3-1 il tecnico ha piazzato Pinamonti unica punta supporto da Bajrami. Prima dell’inizio del match è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Carlo Mazzone, scomparso ieri. Nella prima frazione i nerazzurri hanno gestito sfiorando il gol in diverse occasioni, due i salvataggi sulla linea da parte dei padroni di casa: Laurienté ha provato ad accendere la luce in una frazione in cui c'è stata parecchia difficoltà nel costruire la manovra.

Nel secondo tempo si è visto subito Charles De Ketelaere, il belga dopo 18 minuti di gioco ha sfiorato il gol con un’ottima girata di prima intenzione, ma l’ex Milan è stato fermato soltanto dalla traversa. I bergamaschi hanno provato ad alzare il ritmo nella parte finale di gara, la svolta è arrivata al 38' della ripresa proprio dallo stesso De Ketelaere: il numero 17, su cross di Ruggeri, ha trovato la rete nonostante il tentativo di Consigli di respingere sulla linea. Nei sette minuti è arrivato il gol del 2-0 con una conclusione violenta di Zortea dal limite dell’area. Sabato alle 18.30 l’Atalanta andrà in casa del Frosinone mentre il Sassuolo giocherà in casa del Napoli domenica alle ore 20.45.

Tabellino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6, Erlic 6.5, Viti 6.5 (33'st Miranda 6), Vina 6 (1'st Missori 6); M. Lopez 6, Henrique 6; Defrel 5 (33'st Volpato 6), Bajrami 5 (17'st Thorstvedt 6), Laurienté 5.5; Pinamonti 5 (40'st Mulattieri sv). In panchina: Pegolo, Cragno, Ceide, Boloca, Paz, Lipani. Allenatore: Dionisi 6

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6.5; Djimsiti 6, Scalvini 6.5, Kolasinac 6; Zappacosta 6.5 (27'st Zortea 7), De Roon 6, Koopmeiners 5.5 (42'st Adopo sv), Ruggeri 6.5; Pasalic 5.5 (1'st Ederson 6); Lookman 6.5 (17'st Scamacca 6), Zapata 5.5 (1'st De Ketelaere 7.5). In panchina: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Okoli, Muriel, Bakker. Allenatore: Gasperini (squalificato, in panchina Gritti) 6.5

ARBITRO: Marchetti di Ostia 6 RETI: 38'st De Ketelaere, 48'st Zortea

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Angoli: 7-7. Recupero: 3', 7'.