Reggina e Parma provano a tenere il ritmo del Frosinone, il Benevento batte la Spal

Reggina e Parma provano a tenere il ritmo del Frosinone capolista vincendo a Venezia e in casa col Cittadella, tornano alla vittoria Cosenza e Benevento. I calabresi vincono in rimonta in Laguna: Canotto ed Hernani ribaltano la rete iniziale di Pohjanpalo e la squadra di Inzaghi rimane seconda della classe a 5 punti dai ciociari. Terza vittoria nelle ultime cinque per i ducali e quarta consecutiva al Tardini per la formazione di Pecchia che ha avuto nettamente la meglio sul Cittadella (3-1).

Finisce senza reti la sfida del Liberati tra Ternana e Brescia: per entrambe era importante non perdere e così è venuto fuori il terzo pari di fila per la squadra di Lucarelli e il quarto per quella di Clotet (quinti nelle ultime sei). Un tempo a testa e Bari e Sudtirol (senza Masiello) pareggiano per 2-2 al San Nicola: Tait e Odogwu portano avanti la squadra di Bisoli (decimo risultato utile consecutivo), Di Cesare e Salcedo con un eurogol ristabiliscono la parità.

Il Benevento vince in casa delle Spal per 2-1: primo ko per De Rossi nella sfida tra i due mister campioni del mondo con Fabio Cannavaro, che festeggia una vittoria per i sanniti che mancava dal 3 settembre scorso. Pari con gol (1-1) tra Cagliari-Pisa (Lapadula risponde a Morutan) e Modena-Perugia (Di Carmine risponde a Tremolada). Importante vittoria per 3-2 del Cosenza nel confronto interno con il Palermo. I silani tornano alla vittoria e interrompono la striscia positiva della squadra di Eugenio Corini che torna a denunciare qualche amnesia difensiva. Dopo la vittoria del Frosinone nell’anticipo in casa dell’Ascoli e la vetta rinsaldata da parte dei ciociari, la giornata si chiuderà domani con il match tra Genoa e Como: la squadra di Blessin cerca pronto riscatto dopo il ko in casa Reggina, i lariani cercano continuità per risalire la classifica.

