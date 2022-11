Il Frosinone verso la promozione diretta, il Palermo arranca: tutti i risultati

Termina anche la 13^ giornata del campionato di Serie B. Tanto spettacolo e parecchi risultati a sorpresa. Vince ancora il Frosinone, che si candida così ad essere la favorita assoluta alla promozione diretta. Decisivo il gol di Insigne al minuto 70’, a stendere l’Ascoli.

Nelle zone alte della classifica vincono anche Parma (1-0 al Cittadella) e Reggina (1-2 a Venezia). Segni x per Bari, Genoa e Ternana, che non vanno oltre al punticino rispettivamente contro Sudtirol, Como e Brescia. Nella sfida tra campioni del Mondo, ha la meglio il Benevento di Cannavaro sulla Spal di De Rossi (1-2). Nelle zone basse perde il Palermo contro il Cosenza per 3-2. Decisivo un rigore fallito da Brunori al 91esimo (parata di Marson) e pareggia il Perugia a Modena (1-1). Pareggio che serve a poco per il Cagliari in casa contro il Pisa.

I risultati della 13^ giornata dicono che la classifica di Serie B è ancora molto corta: dalla 3a posizione alla 13a (occupata dal Palermo), ci sono “solo” 8 punti di differenza. Il weekend, ha anche detto però che il Frosinone vola a quota 30 punti e va a +5 dalla Reggina seconda forza del campionato. Ecco di seguito la classifica aggiornata: Frosinone (30), Reggina (25), Genoa (23), Ternana (22), Parma (22), Bari (21), Brescia (20), Sudtirol (20), Ascoli (19), Cagliari (17), Pisa (15), Spal (15), Palermo (15), Cittadella (15), Modena (14), Benevento (14), Cosenza (14), Como (13), Venezia (9), Perugia (8). La classifica è ancora molto corta e tutto può davvero succedere.

© Riproduzione riservata