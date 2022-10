Champions League, quarta giornata: dove vedere le partite di Juve, Milan, Inter e Napoli in tv

Torna la Champions League con la quarta giornata. Le partite si giocheranno sempre in due giornate, martedì 11 ottobre e mercoledì 12 ottobre. Le quattro italiane impegnate, Juventus, Milan, Inter e Napoli, saranno impegnate due il primo giorno, altrettante il secondo.

Domani (martedì) il Milan campione d'Italia guidati da Stefano Pioli in carica ospita a San Siro il Chelsea e cerca un pronto riscatto dopo il pesante ko (3-0) rimediato nella gara d'andata allo Stamford Bridge. I rossoneri, tornati in campionato, hanno piegato la Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri volano sul campo del Maccabi Haifa: all'andata Vlahovic e compagni si sono imposti per 3-1.

Mercoledì vanno in campo gli altri due club nostrani. Il super Napoli di Luciano Spalletti, in forma smagliante in campionato, torna a giocare in Europa. Dopo il pesantissimo 6-1 inglitto ad Amsterdam all'Ajax nella gara d'andata, gli azzurri ricevono al Maradona la visita degli olandesi. L'Inter sarà ospite del Barcellona. Al Camp Nou Lautaro e compagni proveranno a far punti in casa della corazzata catalana. All'andata i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno messo in cassaforte tre punti preziosissimi grazie alla rete di Calhanoglu.

Dove vedere le italiane in tv

Martedì 11 ottobre

MILAN-CHELSEA: ore 21:00 su Canale 5, Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 252), Sky Go, Now TV, Mediaset Infinity+ e su Diretta Gol Champions League (Sky Sport 251)

MACCABI HAIFA-JUVENTUS: ore 18:45 su Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport 252), Sky Go, Now TV e Mediaset Infinity+ e su Diretta Gol Champions League (Sky Sport 251)

Mercoledì 12 ottobre

NAPOLI-AJAX: ore 18:45 su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K), Sky Go, Now TV, Mediaset Infinity+ e su Diretta Gol Champions League (Sky Sport 251)

BARCELLONA-INTER: ore 21:00 su Amazon Prime video.

