Champions League, inizia la nuova stagione: dove vedere le partite di Juve, Milan, Inter e Napoli in tv

Domani prende il via la nuova stagione di Champions League e sono 4 le squadre italiane impegnate nella fase a gironi. Le prime a scendere in campo saranno la Juventus e il Milan, che domani giocheranno rispettivamente a Parigi contro il Psg e a Salisburgo contro la squadra di casa. Sfide casalinghe, invece, per Inter e Napoli che ospiteranno mercoledì sera rispettivamente il Bayern e il Liverpool. Le partite di Champions anche quest'anno verranno giocate i martedì e mercoledì sera in parte alle 18.55 e in parte alle 21.

La squadra italiana in chiaro

La partita delle italiane della prima giornata della fase a gironi di Champions trasmessa in chiaro sarà PSG-Juve: diretta tv su Canale 5 alle 21. L'appuntamento è previsto per domani, 6 settembre, con calcio d'inizio fissato alle ore 21.

Dove vedere le partite delle italiane

Psg - Juventus martedì 6 settembre alle ore 21 su Canale 5 e Sky

Salisburgo - Milan martedì 6 settembre alle ore 21 su Infinity+ e Sky

Inter - Bayern mercoledì 7 settembre alle ore 21 su Infinity+ e Sky

Napoli - Liverpool mercoledì 7 settembre alle ore 21 su Amazon Prime Video

Champions League, la programmazione in tv

Quest'anno Sky trasmetterà 121 partite dell’intera edizione della UEFA Champions League a pagamento, finale compresa. Le stesse gare che saranno trasmesse anche da Mediaset, con la differenza che 17 gare – finale compresa – saranno trasmesse in chiaro su Canale 5 (la migliore gara del martedì), mentre le restanti 104 prevedono una formula pay su Infinity+.

Amazon, a partire dalla prima giornata della fase a gironi, manderà in onda la migliore partita del mercoledì sera in esclusiva, con un’italiana protagonista. Ciò avverrà anche, eventualmente, nei turni successivi, in base alle italiane qualificate.

