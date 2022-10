Champions, Europa e Conference League: italiane in campo. Orari e dove vedere le partite

Due giorni di calcio internazionale che vede impegnate cinque squadre italiane. Milan e Juventus stasera (5 ottobre) in Clampions League, e domani (6 ottobre) Lazio e Roma in Europa League e Fiorentina in Conferenze League.

Acciaccati, dimezzati, senza alcuni punti di riferimento, nella partita più importante di questa prima fase di stagione, alle porte del trittico di fuoco che comprende anche la Juve, il Milan arriva a Stamford Bridge senza Theo Hernandez, Maignan, Calabria, Kjaer, Saelemaekers, Florenzi, Ibrahimovic solo per citarne alcuni. Stefano Pioli sognava ben altra situazione, ben altre prospettive. E, nonostante il Chelsea sia incredibilmente fanalino di coda del girone, con un solo punto conquistato in due partite, il Milan non ci arriva da favorito. I Blues recuperano la rosa al completo, i rossoneri ci arrivano con le ossa rotte.

Sul fronte bianconero spalle al muro e senza possibilità di sbagliare, la Juventus ha l'obbligo di vincere se vuole sperare di tornare in corsa per la qualificazione. "Abbiamo fatto zero punti in due partite, ora bisogna vincere ma senza avere fretta o ansie" il messaggio di Massimiliano Allegri ai suoi ragazzi, attesi domani dalla sfida contro il Maccabi Haifa all'Allianz Stadium.

Juve e Milan in Champions, stasera in tv

Le italiane impegnate in Champion saranno in campo entrambe alle 21. Milan-Chelsea è visibile su Amazon Prime Video, Juventus-Maccabi Haifa su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, Sky Sport (Canale 252) e Infinity+.

Le altre italiane in campo domani, dove vedere le partite

Lazio, Roma e Fiorentina giocano invece domani. Alle 18.45 in campo Sturm Graz-Lazio in Europa League, la partita sarà visibile su Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252). Alle 21, sempre in Europa League, si gioca Roma-Betis (Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport).

Ancora alle 21 ma in Conference League c'è Hearts-Fiorentina: Dazn, Tv8, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 253).

© Riproduzione riservata