La catanese Chiara Giuffrida è il nuovo volto di Helbiz Live: seguirà il Palermo in Serie B

La catanese Chiara Giuffrida è il nuovo volto di Helbiz Live, la nuova piattaforma streaming online per seguire il campionato di calcio di Serie B. Ventiseienne di origine catanese, si è laureata in Lettere e Filosofia all’Università Cattolica di Milano e fin da subito ha iniziato a lavorare per tv e radio nel settore sportivo.

Chiara Giuffrida, chi è

Appassionata di calcio fin da piccola, quando il padre la portava allo stadio a vedere le partite del Catania, ha lavorato per Sportitalia, per TopCalcio24, e per Radio Nerazzurra per l’Inter. Ha debuttato anche nel mondo televisivo con il reality “Milano Models” su Class Tv nel 2013; “Miss Italia” su La 7 nel 2015 e poi “Colorado” su Italia 1, “Avanti un altro” e “Tiki Taka” su Canale 5. Adesso sarà il volto di Helbiz Live. Ogni settimana, a partire da metà agosto, Chiara Giuffrida sarà la protagonista di Helbiz Live, analizzando, insieme ad allenatori, tecnici e giocatori, le giornate del Campionato e lo sviluppo della stagione.

Helbiz Live, cosa trasmetterà

Helbiz Live trasmetterà fino a 390 partite di Serie B a stagione tra regular season, playout e playoff. Un servizio OTT fruibile attraverso tutti i dispositivi: smartphone, tablet, PC, Smart TV (Samsung, LG, Android, Apple TV) e Amazon Video. Tutte le partite saranno trasmesse in HD, live, in replica integrale e Highlights. Oltre al calcio, il palinsesto di Helbiz Live offre anche altri eventi e contenuti, tra cui il grande sport targato US con la MLB e il basket e football della NCAA e la novità assoluta dell’eSkootr Champioship (eSC) il primo campionato mondiale di monopattini elettrici.

Helbiz live, costi

Helbiz Live ha introdotto per la prima volta un’offerta innovativa unica capace di legare il mondo del calcio a quello della micro-mobilità, grazie alla formula di Abbonamento + Cashback per la mobilità. In pratica il costo mensile è di 5,99 € al mese per la visione completa del Campionato di Serie B e 4 € ritorneranno al cliente come credito da utilizzare per la micro-mobilità di Helbiz. Stessa cosa per l’abbonamento all’intera stagione di Helbiz Live e del Campionato di Serie B: con un abbonamento di 49,99 € all’anno è previsto un Cashback 30 € in credito Helbiz micro-mobilità. I clienti che già posseggono o sottoscriveranno un abbonamento mensile Helbiz Unlimited, che prevede l’utilizzo illimitato dei mezzi Helbiz al costo di 39,99 €, la fruizione di Helbiz Live è inclusa nell’abbonamento senza alcun costo aggiuntivo.

