La Juve piega il Venezia e blinda la Champions, Bonucci si regala due gol

La Juventus non sbaglia contro il Venezia e si prende 3 punti che, già in questa giornata, potrebbero valere la matematica qualificazione in Champions League. Allo Stadium finisce 2-1 grazie alla doppietta di Bonucci nel giorno del suo 35 compleanno, inutile invece il momentaneo pareggio ospite di Aramu: se stasera la Roma non dovesse vincere con il Bologna, la squadra di Allegri sarebbe ufficialmente tra le prime quattro in classifica. Nono ko di fila invece per la formazione veneta ultima in graduatoria, passata da poco in mano a Soncin dopo l’esonero di Zanetti. I bianconeri partono forte e dopo una traversa colpita da Pellegrini, trovano il vantaggio al 7' con Bonucci, che sugli sviluppi di un corner insacca di testa da due passi dopo la sponda aerea di De Ligt.

Gli ospiti provano a reagire poco a poco e, dopo aver spaventato per la prima volta Szczesny con Aramu, sfiorano il pareggio al 24' con un colpo di testa di Henry, che sfiora il palo e termina sul fondo. I ritmi comunque non sono altissimi e nella ripresa si continua sulla falsa riga del primo tempo, ma il Venezia non molla un centimetro e al 71' trova meritatamente il pareggio con un gran mancino da fuori di Aramu, che qualche istante prima aveva impensierito i bianconeri in altre due occasioni. La Juve però reagisce subito e al 76' torna avanti ancora con Bonucci, che stavolta sfrutta la sponda di Danilo su un altro corner e insacca in tap-in nei pressi della linea la sua doppietta personale. E’ il gol che regala alla squadra di Allegri un successo tanto importante quanto sofferto.

