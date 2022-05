Il Gallo canta tre volte, il Torino ribalta l'Empoli

Una tripletta di Belotti nel finale regala al Torino una vittoria in rimonta in casa dell’Empoli. Finisce 3-1 grazie a due rigori e il sigillo nel recupero del ‘gallò, che ribalta il momentaneo vantaggio di Zurkowski: beffati i toscani costretti a chiudere in nove uomini per le espulsioni di Verre e Stojanovic. La squadra di Juric sale a quota 47 punti in classifica, gli uomini di Andreazzoli restano fermi a 37.

Non succede granchè nel primo tempo del Castellani, con i granata inizialmente più propositivi e pericolosi dalle parti di Vicario. La prima chance capita sui piedi di Pellegri, che vince un contrasto con Luperto ma si lascia ipnotizzare dal portiere. Ci prova un paio di volte anche Pobega con il mancino, senza però inquadrare lo specchio della porta, mentre dall’altra parte l’unico tentativo azzurro porta la firma di Verre, bloccato senza troppi problemi da Berisha. L’inizio di ripresa è tutto a favore dell’Empoli che, dopo aver fallito il vantaggio con Pinamonti, lo trova qualche istante dopo con Zurkowski, il cui tiro apparentemente non irresistibile dalla distanza sorprende Berisha per l’1-0. L’euforia empolese viene però smorzata al 59’ dal rosso sventolato a Verre, punito dal Var dopo l’iniziale ammonizione da parte dell’arbitro per fallo su Pellegri. Al 75’ arriva poi l’episodio che permette al Torino di tornare in parità: Stojanovic tocca di braccio in area su un tiro di Ansaldi, l’arbitro fischia il rigore convalidandolo dopo averlo rivisto anche al monitor, Belotti non sbaglia e fa 1-1 dal dischetto. Una decina di minuti più tardi altra situazione quasi identica in area azzurra, con un secondo fallo di mano di Stojanovic (espulso per doppio giallo) punito dal Var, che vale il secondo rigore per i granata con cui Belotti fa doppietta e ribalta completamente la situazione. Prima del triplice fischio c’è spazio anche per la tripletta del ‘gallò che chiude i conti sul 3-1.

