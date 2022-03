Nazionale, capienza del Renzo Barbera al 100%: nuova caccia al biglietto

Sarà nuovamente caccia al biglietto appena la Federazione Italiana Gioco Calcio darà il via libera alla vendita di circa 9mila tagliandi per assistere alla semifinale dei play off Mondiali che la Nazionale giocherà contro la Macedonia del Nord, il prossimo 24 marzo alle ore 20.45 al Renzo Barbera di Palermo. Si tratta del 25% che al momento non può essere venduto a causa delle norme anti-Covid che prevedono una capienza degli stadi all'aperto del 75%.

Renzo Barbera al 100%, si attende decreto della Vezzali

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, con una lettera, aveva chiesto nei giorni scorsi, al ministro della Salute, Roberto Speranza di portare la capienza al 100%, malgrado lo Stato di emergenza finisca il prossimo 31 marzo e ieri c'è stata la risposta: "Nulla osta". Adesso a concedere l'autorizzazione ad aprire al pubblico totalmente lo stadio di Palermo, dovrà essere, così come ha ricordato alla Figc lo stesso Speranza, la sottosegretaria con delega allo Sport Valentina Vezzali. Quest'ultima, sempre ieri, aveva fatto sapere che se Gravina avesse fatto "la richiesta di un aumento della capienza, visto che ho la deroga e posso consentire l'aumento della capienza, la prenderò in considerazione anche nell'ottica che stiamo andando verso una riduzione dei casi e quindi stiamo tornando in una sorta di normalità". La richiesta era stata già inviata giovedì scorso, contestualmente a quella inoltrata a Speranza, e così, messe a punto le ultime formalità, ecco che verrà predisposto il tanto atteso decreto riportando la capienza di uno stadio, per la prima volta da quando c'è il Covid, al 100%.

Nazionale al Renzo Barbera, i biglietti che verranno messi in vendita

Una notizia molto attesa dai siciliani e, come detto, ci sarà la corsa al biglietto (saranno circa 9mila) così come accaduto appena erano stati messi in vendita i primi 26 mila: in due giorni di prevendita online, riservata ai possessori della card VivoAzzurro, erano stati acquistati 6mila tagliandi e ben 20mila erano stati venduti in appena due ore dall'inizio della vendita libera.

Renzo Barbera, come prezzi dei biglietti

Appena ci sarà l'ok anche da parte del sottosegretario allo Sport, la Figc metterà in vendita i residui biglietti. Per chiamare a raccolta i tifosi Azzurri in occasione di un match così importante, la Federazione ha deciso di mettere in vendita i ticket a prezzi popolari (si va dai 10 euro per le Curve ai 60 euro per la Tribuna Centrale), con tante agevolazioni riservate alle famiglie, alle donne, ai giovani e agli Over 65. Nel dettaglio: tribuna centrale 60 euro, ridotta 40, possessori Vivo Azzurro 30; tribuna laterale 45 euro, ridotto 30, possessori Vivo Azzurro 25; gradinata 30 euro, ridotto 20, possessori Vivo Azzurro 14 euro, gradinata ridotto under 12 costa 5 euro: gradinata promo famiglia adulto 20 euro; gradinata promo famiglia under 18 costa 14 euro; curve 10 euro. I biglietti ridotti sono riservati alle donne e agli Over 65 (nati prima del 24 marzo 1957). I biglietti ridotti Vivo Azzurro sono riservati ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card. I biglietti Gradinata Promo Famiglia Adulto e Under 18 sono riservati ad un gruppo familiare di minimo 3 persone, di cui 2 adulti e 1 o 2 Under 18. I biglietti ridotti Under 12 sono riservati ai ragazzi fino ai 12 anni (nati dopo il 24 marzo del 2010).

Nazionale al Renzo Barbera, come acquistare i biglietti

Sarà possibile acquistare i biglietti per Italia-Macedonia del Nord, così come avvenuto ad inizio marzo con i 26mila tagliandi, online sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it, oppure presso i punti vendita Vivaticket. Occorrerà essere in possesso del documento di identità e del codice fiscale. Per i possessori di Vivo Azzurro, occorrerà anche il numero della tessera Membership.

