Nazionale: capienza del Renzo Barbera al 100%, a breve la decisione di Speranza

Palermo attende la decisione del ministro alla Salute, Roberto Speranza, che arriverà a breve, sulla reale capienza dello stadio Renzo Barbera per la semifinale dei play off Mondiali che la Nazionale Italiana giocherà contro la Macedonia del Nord, il prossimo 24 marzo alle ore 20.45, Italia. Al momento può entrare negli impianti all'aperto il 75% del pubblico ma il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, con una lettera, ha chiesto al ministro della Salute, Roberto Speranza di portare la capienza al 100%, malgrado lo Stato di emergenza.

Una notizia molto attesa dai siciliani visto che i tagliandi erano andati a ruba in pochissimi giorni: in due giorni di prevendita online riservata ai possessori della card VivoAzzurro erano stati acquistati 6mila tagliandi e ben 20mila erano stati venduti appena era stata aperta la vendita libera. Lo stadio al momento, a causa delle norme anti-Covid, può contenere 26.000 spettatori.

Uno straordinario entusiasmo per il ritorno degli Azzurri a Palermo ma in molti sono rimasti a bocca asciutta. Se il ministro Speranza dovesse dare l'ok alla proposta di Gravina, verrebbero immediatamente messi in vendita, sempre online, altri 9 mila tagliandi circa. Sarebbe la prima volta, da quando c'è il Covid, che uno stadio verrebbe riempito al 100%. Al momento, il ministro, che analizzerà ancora con più cura in queste ore l'andamento epidemiologico, non ha dato risposta e questo fa ben sperare i tanti tifosi. Una decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore.

Scatterebbe inevitabilmente una nuova "caccia al biglietto" per essere al fianco della Nazionale in una delle gare più importanti delle ultime stagioni. Gli Azzurri tornano a giocare a Palermo dopo due anni e mezzo, nel novembre 2019, quando superarono 9-1 l'Armenia in quella che sarebbe stata l'ultima gara della Nazionale prima dello stop per la pandemia.

