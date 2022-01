È un Torino spettacolare, travolta la Fiorentina con 4 gol

Il Torino travolge la Fiorentina 4-0 e si prende il primo successo del nuovo anno, dopo la recente gara non disputata con l’Atalanta. Decisiva la doppietta di un super Brekalo e i sigilli di Singo e Sanabria: i granata salgono a quota 28 punti in classifica alle spalle proprio di Fiorentina, Roma e Lazio, tutte appaiate a quota 32 punti ma con i viola che hanno da recuperare la gara con l’Udinese.

Il primo tempo è un dominio totale dei granata, che la sbloccano al 19’ grazie al colpo di testa di Singo su cross dalla sinistra di Vojvoda. Passano una manciata di minuti e arriva anche il raddoppio di Brekalo, servito sotto porta da un tocco preciso di Lukic. Il Toro non si ferma e alla mezz’ora trova il tris ancora firmato da Brekalo, che stavolta approfitta di un retropassaggio folle di Callejon per superare Terracciano e depositare a porta vuota 3-0 e doppietta personale. La Fiorentina non dà segni di vita neanche nella ripresa e al 59’ incassa addirittura il poker di Sanabria, servito da Mandragora e bravo ad eludere l’uscita del portiere mettendo dentro a porta sguarnita. Gara finita con mezz’ora d’anticipo e che non ha più nulla da regalare fino al triplice fischio.

