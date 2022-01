Positivi al Covid quattro calciatori del Bari, altri due nel Catania

Il Covid irrompe anche nel Bari. Il club biancorosso allenato dal tecnico Michele Mignani, capolista del girone C di serie C, lo stesso del Palermo di Silvio Baldini, ha reso nota la positività di alcuni giocatori e membri dello staff tecnico. L'annuncio arriva dalla stessa società pugliese in un post pubblicato sui social. "La SSC Bari comunica che, a seguito di tamponi effettuati durante la pausa per le festività natalizie presso le proprie residenze, 4 calciatori e un membro dello staff tecnico della Prima Squadra sono risultati essere positivi al Covid-19; gli stessi, tutti asintomatici, sono stati posti tempestivamente in isolamento domiciliare. Tutti negativi invece i risultati del ciclo di test effettuato nella giornata di ieri dal gruppo squadra".

Altri due positivi nel Catania, stop allenamenti

Il Calcio Catania ha reso noto che, a seguito dei più recenti test molecolari effettuati a Torre del Grifo, sono emerse due ulteriori positività nel gruppo squadra. Si tratta di un calciatore e di un componente dello staff, immediatamente posti in isolamento secondo le direttive ministeriali e federali. Al momento, i tesserati positivi al Covid sono sei: cinque atleti e un tecnico. Due calciatori, inoltre, pur negativi osservano il periodo di quarantena previsto per i “contatti stretti” di persona contagiata. Alla luce della situazione epidemiologica - si legge in una nota del club - , gli allenamenti previsti per i prossimi giorni sono stati annullati e l’attività della prima squadra temporaneamente sospesa".

La seconda giornata di serie C slitta al 2 febbraio

Slitta al 2 febbraio la disputa delle partite della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C in programma domenica 9 gennaio. Il tutto a causa della situazione dei contagi da Covid. Lo ha resto noto la Lega Pro con un comunicato. Nella nota si legge infatti che il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli «sentiti i membri del Consiglio Direttivo, considerate le condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, dispone il posticipo della 2/a giornata di ritorno del Campionato Serie C 2021/2022 come di seguito riportato: 2 febbraio 2022 anziché 9 gennaio 2022». Slitta quindi la trasferta del Bari avrebbe dovuto giocare sul campo del Monterosi.

