Anticipi di Serie C, dieci squadre in campo: derby per Zeman

Il campionato di serie C presenta domani (sabato 11 dicembre) cinque anticipi della diciottesima giornata del girone d'andata. Due le partite in programma alle 14.30. Il Catanzaro targato Vivarini andrà a far visita al Campobasso a caccia di punti per non perdere di vista i piani alti della graduatoria. I giallorossi calabresi occupano la quinta posizione con 28 punti al fianco dell'Avellino. I molisani, tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque parite, sono al quindicesimo posto con 18 punti. Anche il Monterosi Tuscia non naviga in buone acque: i laziali, sedicesimi in graduatoria, ricevono la Fidelis Andria (penultima) in un match che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza.

La Juve Stabia riceve il Potenza

A Castellammare di Stabia va di scena (ore 15) la sfida fra la Juve Stabia e il Potenza. I gialloneri vanno a caccia della vittoria stagionale numero 6 per dimenticare il passo falso del turno precedente. i lucani non vincono da quattro turni. Alle 17.30 fari puntati sulla gara dello "Zaccheria": il Foggia di Zdenek Zeman, altalenante fin qui nel rendimento, sia in casa che in trasferta, riceve la visita della Virtus Francavilla nell'ennesimo derby pugliese. Gli ospiti sono al settimo posto, tre punti in pià dei "satanelli". Il Picerno insegue la terza vittoria consecutiva: i rossoblù giocano in casa contro la Paganese.

Il programma della 18ª giornata

Sabato 11 dicembre

Campobasso - Catanzaro (ore 14.30)

Monterosi - Fidelis Andria (ore 14.30)

Juve Stabia - Potenza (ore 15.00)

Picerno - Paganese (ore 17.30)

Foggia - Virtus Francavilla (ore 17.30)

Domenica 12 dicembre

Catania - Palermo (ore 14.30)

Monopoli - Latina (ore 14.30)

Turris - Acr Messina (ore 14.30)

Vibonese - Avellino (ore 14.30)

Bari - Taranto (ore 17.30)

Classifica: Bari 37 punti; Palermo 32; Monopoli 30; Turris 29; Catanzaro e Avellino 28; Virtus Francavilla 27; Foggia e Taranto 24; Picerno 23; Juve Stabia 22; Catania, Latina e Paganese 20; Campobasso 18; Monterosi 16; Potenza e Fidelis Andria 15; Acr Messina e Vibonese 13. Foggia 4 punti di penalizzazione; Catania 2 punti di penalizzazione.

