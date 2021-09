Serie A, salta la prima panchina. Al Verona via Di Francesco, arriva Tudor

Salta la prima panchina in Serie A: l’Hellas Verona ha esonerato Eusebio Di Francesco, dopo le tre sconfitte che hanno lasciato il club ancora a zero punti. Il nuovo allenatore sarà l’ex difensore della Juventus Igor Tudor. Decisivo per la sorte del tecnico abruzzese il ko a Bologna per 1-0 (gol di Svanberg) nel posticipo di ieri, lunedì 13 settembre.

«Il club gialloblu ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta», si legge nella nota del club scaligero. Di Francesco, 52 anni, ex allenatore di Sassuolo e Roma, era stato già esonerato proprio dai giallorossi e, lo scorso anno, dal Cagliari. La sua breve esperienza con la Sampdoria finì invece con la rescissione del contratto.

Tudor è il nuovo allenatore scelto dal Verona. Il croato si sta liberando dalla Juventus con cui era sotto contratto, essendo stato il vice di Pirlo nella passata stagione. Tudor è atteso a Verona già oggi per iniziare la settimana di allenamenti in vista della gara contro la Roma.

© Riproduzione riservata