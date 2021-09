Svanberg regala la vittoria al Bologna, per il Verona ora è crisi. Gli highlights

La vittoria in serie A manca a Di Francesco dal 20 novembre 2020: l’attesa continua perché al Dall’Ara a far festa è il Bologna, al terzo risultato utile consecutivo e sesto in classifica dopo appena tre giornate. Non male per chi si era affacciato al campionato perdendo in casa 5-4 con la Ternana e poi capace di dipingere i contorni di un buon inizio di stagione battendo la Salernitana, pareggiando a Bergamo e trovando la seconda vittoria casalinga consecutiva, evento che non si verificava dallo scorso marzo.

Mihajlovic deve rinunciare a Kingsley e Schouten, assenti dell’ultimo minuto (affaticamenti muscolari da valutare), mentre per l’Hellas Verona è la prima senza Zaccagni, ceduto alla Lazio, e Di Francesco deve fare a meno di Frabotta e Veloso.

Parte meglio il Verona, che fa la partita, ma Medel si produce in un paio di chiusure provvidenziali su Simeone e Caprari. Gioca ma non conclude il Verona, mentre il Bologna mette paura quando si scuote intorno al 20’: Svanberg sfiora il palo da fuori su assist di Soriano, che poi costruisce con il contributo di Dominguez e va a concludere dopo scambio con Arnautovic scheggiando il palo. Ci prova pure Barrow, ma trova Montipò. E sul finale si rivede il Verona, che sull’asse Faraoni-Simeone (colpo di testa) si divora il vantaggio.

Il Bologna rischia grosso anche all’11’ della ripresa, quando Bonifazi perde palla in area, ma Skorupski esce a valanga su Simeone, salvando il risultato. Mihajlovic corre ai ripari e inserisce Sansone e Skov Olsen per gli spenti Barrow (che poco prima si divora il vantaggio svirgolando sotto misura il pallone sugli sviluppi di un corner) e Orsolini, cercando una scintilla. La trova. Perché al minuto 34 proprio Sansone recupera palla sulla trequarti e innesca Arnautovic, che fatica a trovare spazio in area. Ma Dominguez, tra i migliori, arriva a dargli una mano, tenendo vivo il pallone che la punta austriaca scarica al limite all’accorrente Svanberg: giro raso terra alla destra del portiere e Montipò è battuto.

Finisce in crescendo il Bologna, che si divora il 2-0 con Arnautovic, ma il colpo da ko è di Svanberg, che manda in orbita i rossoblù e in crisi nera il Verona di Di Francesco.

Bologna-Verona 1-0

RETE: 34’ st Svanberg

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 7; De Silvestri 6.5, Medel 6.5, Bonifazi 5.5, Hickey 6; Svanberg 7, Dominguez 6.5; Orsolini 6 (23’ st Skov Olsen 6), Soriano 6, Barrow 5.5 (23’ st Sansone 6), Arnautovic 6 (48’ st Santander sv). In panchina: Bardi, Binks, Soumaoro, Theate, Mbaye, van Hooijdonk, Dijks, Vignato, Amey. Allenatore: Mihajlovic 6.5

VERONA (3-4-2-1): Montipò 6; Casale 6 (30’ st Ceccherini sv), Gunter 5.5, Dawidowicz 6 (1’ st Magnani 6); Faraoni 6, Tameze 6 (16’ st Hongla 5), Ilic 6 (39’ st Lasagna sv), Lazovic 5.5; Barak 6, Caprari 6.5 (30’ st Cancellieri sv); Simeone 5.5. In panchina: Pandur, Berardi, Kalinic, Cetin, Bessa, Ragusa. Allenatore: Di Francesco 6

ARBITRO: Pezzuto di Lecce 6

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Barak, Ceccherini, Di Francesco, Dominguez, Faraoni. Angoli: 6-2. Recupero: 0’ pt; 6’ st

