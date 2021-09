Dopo Di Francesco salta un altro allenatore in Serie A: il Cagliari esonera Semplici. Lopez in pole

Ora è ufficiale. Il Cagliari dal suo sito web comunica di aver sollevato Leonardo Semplici dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Andrea Consumi, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini.

"Arrivati al Cagliari lo scorso febbraio, il mister e il suo staff sono stati tra gli artefici della rimonta salvezza della passata stagione - spiega sul sito il club - la società desidera ringraziarli per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera".

Incertezza sui nomi dei sostituti: in pole Lopez, ma ci sono nella lista del presidente Giulini anche Ranieri, Mazzarri, Maran e Iachini.

Si tratta del secondo allenatore ad essere esonerato in questa stagione dopo Di Francesco. Stamattina, infatti, l’Hellas Verona aveva sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico. "Il club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta", si legge in una nota del club.

L'allenatore abruzzese, reduce da 19 sconfitte di fila in Serie A e primo tecnico a perdere la panchina nel massimo campionato, ha pagato dunque con l’esonero le tre sconfitte maturate dai gialloblù nelle prime tre giornate di campionato; decisivo il ko di misura di ieri sera nel posticipo sul terreno del Bologna. Di Francesco, 52 anni, ex allenatore di Sassuolo e Roma, era stato già esonerato proprio dai giallorossi e, lo scorso anno, dal Cagliari. La sua breve esperienza con la Sampdoria finì invece con la rescissione del contratto. Tre i candidati alla sua successione sulla panchina dei veneti: Igor Tudor, Claudio Ranieri e Beppe Iachini.

