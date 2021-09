Rimontona del Genoa: sotto per 2-0 a Cagliari, viene trascinato da Fares e vince

Succede un po’ di tutto alla Unipol Domus di Cagliari, dove la formazione di casa riesce ad andare in vantaggio di due reti, grazie ai gol di Joao Pedro su calcio di rigore nel primo tempo e Ceppitelli di testa su angolo di Marin a inizio ripresa, ma subisce la rimonta del Genoa che chiude con tre gol che valgono altrettanti punti.

Ad avere la meglio su Semplici è stato Ballardini, che con dei cambi azzeccati e un modulo più offensivo, ha messo alle corde la compagine isolana, costruendo una rimonta clamorosa. Prima Destro, poi la doppietta di Fares, tutti con una zuccata, hanno firmato un sorpasso che a inizio della ripresa sembrava insperato. Meglio gli ospiti che sono riusciti a non disunirsi, nonostante il doppio svantaggio, mentre il cantiere Cagliari sembra ancora molto indietro rispetto alle aspettative. Semplici dovrà lavorare parecchio per ritrovare il bandolo.

Non lo hanno aiutato le assenze di Godin e Strootman, alle quali si è aggiunta all’ultimo minuto anche quella di Pavoletti, messo ko da un problema alla schiena. E con gli uruguaiani affaticati dopo la parentesi con la nazionale, era difficile chiedere di più ad un gruppo che ancora di certo non è al meglio. Semplici ha chiesto gli straordinari a Grassi e Keita, non ancora al top, ma questo non è bastato, mentre dall’altra parte, dopo una prima frazione di gioco di sofferenza, Ballardini ha piazzato la zampata.

L’ingresso di Fares ha scombinato i piani alla formazione di casa che non ha saputo allestire le necessarie contromisure e pian piano è andata sotto. Prima Destro al 14' su pennellata di Cambiaso, poi Fares, al 24' su angolo di Rovella, prima che lo stesso attaccante firmasse, ancora su servizio nel numero 50 dei Grifoni, il sorpasso con un’altra zuccata. Tre punti al Genoa, meritati, e tanto lavoro da fare per un Cagliari che, alla terza giornata, si ritrova con appena un punto in tasca, con poca personalità e con tante idee confuse. Il tutto, per il Cagliari, con un calendario che non aiuta, perché la banda Semplici, dopo il ko interno, dovrà alla svelta preparare la trasferta in casa della Lazio, mentre il Genoa, che si gode il successo, potrà pensare allo scontro sotto la Lanterna, contro la Fiorentina.

Cagliari-Genoa 2-3

RETI: pt 16’ Joao Pedro (rig.); st 11’ Ceppitelli, 14’ Destro, 24’ e 33’ Fares

CAGLIARI (3-5-2): Cragno 5.5; Walukiewicz 5 (1’ st Caceres 5), Ceppitelli 6, Carboni 5 (37’ st Pereiro sv); Zappa 5 (20’ st Bellanova 5.5), Grassi 6 (9’ st Nandez 6), Deiola 6, Marin 6.5, Dalbert 6; Joao Pedro 6, Keita 6 (20’ st Farias 4.5). In panchina: Aresti, Radunovic, Altare, Lykogiannis, Cavuoti, Oliva, Pavoletti. Allenatore: Semplici 5

GENOA (3-5-2): Sirigu 5.5; Biraschi 5 (1’ st Vanheusden 6.5), Maksimovic 5.5, Criscito 6; Sabelli 5 (1’ st Kallon 6) Tourè 6, Rovella 6.5, Sturaro 5.5 (1’ st Fares 7.5), Cambiaso 6.5; Destro 6.5 (38’ st Behrami sv), Pandev 5 (15’ st Ekuban 6). In panchina: Marchetti, Semper, Vasquez, Ghiglione, Hernani, Melegoni, Portanova. Allenatore: Ballardini 6.5

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 6

NOTE: pomeriggio caldo, campo in ottime condizioni. Ammoniti: Biraschi, Sabelli, Ceppitelli, Kallon, Joao Pedro. Angoli: 2-6. Recupero: 2'; 5'

© Riproduzione riservata