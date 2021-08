Juventus: in serata arriva Kean a Torino, domani le visite mediche

È Moise Kean il sostituto di Cristiano Ronaldo alla Juventus, almeno numericamente parlando. L’attaccante già in bianconero nella stagione 2018-19 prima di andare all’Everton (lo scorso anno in prestito al Psg) arriva in prestito biennale, con obbligo di riscatto nel 2023, formula accettata dagli inglesi. Il giocatore sta per arrivare a Torino e le visite mediche sono previste per domani.

Secondo alcune fonti, il giocatore assistito da Raiola sarebbe impaziente di tornare nel club in cui è cresciuto: è stato infatti Allegri a lanciarlo in prima squadra 3 anni fa.

