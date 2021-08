Cristiano Ronaldo torna al Manchester United: il portoghese dice addio alla Juventus

A distanza di 12 anni, Cristiano Ronaldo torna a vestire la maglia del Manchester United. Dopo le parole sibilline in conferenza stampa del tecnico Solskjaer, ecco l’ufficialità dell’accordo con la Juventus per l'ingaggio del 36enne attaccante portoghese.

Ronaldo, cinque volte Pallone d’Oro, porta con sé in dote oltre trenta titoli, alcuni dei quali vinti proprio con lo United, fra cui cinque Champions, sette campionati fra Inghilterra, Spagna e Italia, oltre all’Europeo conquistato con la nazionale. Ora il ritorno all’Old Trafford dove, fra il 2003 e il 2009, ha segnato 118 gol in 292 partite.

I Red Devils hanno diffuso una nota, in cui si dicono «lieti di confermare che il club ha raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Cristiano Ronaldo, soggetto al superamento delle visite mediche e delle altre condizioni contrattuali e legali previste». «Tutti al club non vedono l’ora di dare il benvenuto a Cristiano a Manchester», prosegue la nota.

«Lascio un club fantastico, il più grande in Italia e tra i più grandi in Europa: ho dato cuore e anima per la Juve e amerò sempre Torino»: è il saluto, con un post su Instagram, di Cristiano Ronaldo. «I tifosi mi hanno sempre rispettato, io ho cercato di ricambiare combattendo in ogni singola partita, stagione e competizione - aggiunge - e alla fine possiamo guardarci indietro: abbiamo raggiunto grandi cose, anche se non tutto ciò che volevamo, ma abbiamo scritto una storia abbastanza bella».

CR7 chiude con una strofa dell’inno Juve, «Sarò sempre uno di voi: ora fate parte della mia storia, come io sento di essere parte della tua».

