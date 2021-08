La Juventus sempre più azzurra: Kean alla corte di Allegri per il post Ronaldo

Moise Kean è un nuovo giocatore della Juventus. È sbarcato nella tarda serata di sabato all’aeroporto di Caselle e oggi sono in programma le visite mediche. La Juventus riparte dal classe 2000 dopo il divorzio da Cristiano Ronaldo. Kean, che torna alla Juve dopo due anni, arriva dall’Everton in prestito biennale con obbligo di riscatto.

L'attaccante firmerà un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2026. L'operazione si è chiusa con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto condizionato alla presenza in Champions della Juventus per la seconda stagione. Il riscatto a 20 milioni di euro scatterà nel giugno 2023.

